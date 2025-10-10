Francia Macron reincarica Lecornu primo ministro

Roma, 10 ott. (askanews) – Il primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu è stato riconfermato primo ministro dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Lo ha annunciato l’Eliseo, secondpo quanto riferisce il sito del quotidiano d’Oltralpe Le Figaro. Pochi secondi dopo l’annuncio della sua ricandidatura, Lecornu ha reagito in un post su X. “Accetto – per dovere – la missione affidatami dal presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per fornire alla Francia un bilancio di fine anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri compatrioti”, ha scritto. “Dobbiamo porre fine – ha aggiunto – a questa crisi politica che sta esasperando il popolo francese e a questa instabilità che nuoce all’immagine della Francia e ai suoi interessi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

