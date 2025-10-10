Francia Macron non si rassegna e rinomina Lecornu | delusi anche i fedelissimi E Le Pen vola nei sondaggi

Dopo un?ennesima giornata politica al cardiopalma alle dieci di ieri sera Macron ha ridato l?incarico a Sébastien Lecornu, il fedelissimo già nominato un mese fa e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Francia, Macron non si rassegna e rinomina Lecornu: delusi anche i fedelissimi. E Le Pen vola nei sondaggi

francia macron rassegna rinominaMacron a sorpresa rinomina Lecornu primo ministro: "Farò di tutto per dare alla Francia un bilancio" - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Scrive msn.com

Francia, cade il governo: Bayrou si è dimesso. Macron nomina premier Sébastien Lecornu - Dopo la caduta, dopo meno di 9 mesi, del governo di François Bayrou, la Francia è tornata di nuovo nel caos politico. Come scrive tg24.sky.it

