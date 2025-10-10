Francia Macron nomina nuovamente Lecornu premier
(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu primo ministro e lo ha incaricato di costituire un governo. E' quanto si legge nella nota dell'Eliseo. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
