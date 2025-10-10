Francia Macron nomina nuovamente Lecornu premier

Periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu primo ministro e lo ha incaricato di costituire un governo. E' quanto si legge nella nota dell'Eliseo.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francia - macron

Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro

Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”

Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto

francia macron nomina nuovamenteFrancia, Macron nomina di nuovo Lecornu premier - Secondo l’entourage il presidente vuole evitare la ‘dissoluzione’ dell’Assemblea nazionale. Come scrive msn.com

francia macron nomina nuovamenteCrisi politica Francia: Macron nomina di nuovo Lecornu premier - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Riporta bluewin.ch

Cerca Video su questo argomento: Francia Macron Nomina Nuovamente