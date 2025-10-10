Parigi, 10 ottobre 2025 - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Lo annuncia l'Eliseo. In precedenza il numero uno dell'Eliseo, dopo la riunione con i partiti che non vogliono sciogliere l'assemblea nazionale, aveva affermato che esisteva "un cammino possibile per trovare dei compromessi ed evitare la dissoluzione", termine utilizzato in Francia per indicare lo scioglimento parlamentare. Macron evita la dissoluzione dell’Assemblea nazionale. Secondo i media vicini al presidente, Macron vorrebbe evitare nuove elezioni. Due giorni fa lo stesso Lecornu, premier da 24 ore, appena dimessosi aveva parlato di 48 necessarie per conoscere la decisione del presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francia, Macron nomina di nuovo Lecornu premier