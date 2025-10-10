Francia Macron nomina di nuovo Lecornu premier
Parigi, 10 ottobre 2025 - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Lo annuncia l'Eliseo. In precedenza il numero uno dell'Eliseo, dopo la riunione con i partiti che non vogliono sciogliere l'assemblea nazionale, aveva affermato che esisteva "un cammino possibile per trovare dei compromessi ed evitare la dissoluzione", termine utilizzato in Francia per indicare lo scioglimento parlamentare. Macron evita la dissoluzione dell’Assemblea nazionale. Secondo i media vicini al presidente, Macron vorrebbe evitare nuove elezioni. Due giorni fa lo stesso Lecornu, premier da 24 ore, appena dimessosi aveva parlato di 48 necessarie per conoscere la decisione del presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: francia - macron
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”
Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto
Il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe nominare entro oggi un primo ministro, nel tentativo di uscire dallo stallo politico che paralizza la Francia. La decisione arriva dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu, che il 6 ottobre ha lasciato l’incarico do - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe nominare un primo ministro, nel tentativo di uscire dallo stallo politico che paralizza la Francia. Ne discutono a Macro Jean-Pierre Darnis, Professore di Storia delle relazioni franco-italiane e Stella Elgersma, - X Vai su X
Francia, Macron nomina di nuovo Lecornu premier - Secondo l’entourage il presidente vuole evitare la ‘dissoluzione’ dell’Assemblea nazionale. Si legge su msn.com
Crisi politica Francia: Macron nomina di nuovo Lecornu premier - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Lo riporta bluewin.ch