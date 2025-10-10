Francia Macron nomina ancora Lecornu premier E lui | Accetto l’incarico per dovere
(Adnkronos) – Dovrà cercare di costituire un nuovo governo. Secondo fonti del suo entourage questa volta gli avrebbe dato anche "carta bianca"
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”
Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto
Francia, Macron nomina ancora Lecornu premier. E lui: "Accetto l'incarico per dovere" - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu primo ministro, quattro giorni dopo le sue dimissioni. Si legge su adnkronos.com
Macron nomina ancora Lecornu: la Francia resta divisa - Macron al centro della crisi: un presidente che tenta di mantenere il controllo politico affidandosi ancora una volta al premier Sébastien Lecornu. Lo riporta notizie.it