Emmanuel Macron è tenuto a rompere gli indugi e a indicare oggi il suo nuovo primo ministro: le 48 ore di tempo che si era dato – dopo la fase delle ultime consultazioni affidate al premier uscente Sébastien Lecornu – stanno scadendo. Ne va della credibilità della Francia: entro lunedì va presentato in Assemblea nazionale il progetto di legge di Bilancio per il 2026, perché possa essere votato entro fine anno. In questo quadro frenetico, Macron ha convocato oggi alle 14:30 i leader dei partiti politici del gruppo centrale, della destra repubblicana e della sinistra (socialisti, ecologisti e comunisti). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, Macron convoca i partiti per scegliere il nuovo premier. La scelta potrebbe ricadere sul solito Lecornu