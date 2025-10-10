Francia Macron convoca i leader politici all’Eliseo | entro stasera nuovo premier
Il capo dello Stato ha promesso la nomina entro la fine della giornata: i possibili scenari e i nomi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: francia - macron
Salvini consiglia a Macron di «attaccarsi al tram»: la Francia convoca l’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro
Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”
Francia nel caos, Macron e Governo: missione disperata. E torna lo spettro del voto
Crisi di governo in Francia, Macron convoca i leader dei partiti all'Eliseo #francia #governo #10ottobre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/francia-crisi-governo-macron-convoca-leader-partiti_104467974-202502k.shtml… - X Vai su X
Tg3. . Continua la crisi politica in Francia. Dopo la rinuncia lampo di Lecornu, il presidente francese Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro, ma le opposizioni insistono per tornare al voto. Gabriele Carletti per il Tg3 - facebook.com Vai su Facebook
Francia, Macron muove i partiti in piena crisi di governo: solo due esclusi - Nella crisi di governo in Francia, Macron riunisce i partiti per discutere il futuro del Paese, cercando di evitare nuovi scontri politici e divisioni interne. Come scrive notizie.it
Crisi di governo in Francia, Macron convoca i leader dei partiti all'Eliseo - Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato i leader dei partiti, a eccezione di quelli del Rassemblement National e di La France Insoumise, all'Eliseo alle 14:30. Segnala msn.com