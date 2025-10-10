Francia Macron a sorpresa riconferma Lecornu primo ministro | C’è ancora spazio per un compromesso

Emmanuel Macron ci riprova con Sébastien Lecornu. Dopo giorni di incertezza e contatti frenetici con i partiti, l’Eliseo ha annunciato che il presidente francese ha riconfermato Lecornu nel ruolo di primo ministro, nonostante le sue dimissioni presentate all’inizio della settimana. La decisione arriva al termine di un incontro con le principali forze politiche, nel tentativo di trovare una via di compromesso che eviti lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e nuove elezioni anticipate. «L’incontro di oggi conferma che esiste una possibile via per giungere a compromessi ed evitare lo scioglimento», ha fatto sapere l’entourage del presidente, citato dai media francesi. 🔗 Leggi su Open.online