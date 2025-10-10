Francia corsa contro il tempo per il nuovo premier
Crisi di governo in Francia. Il Presidente Macron ha convocato i partiti per scegliere il nuovo premier. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: francia - corsa
Rugby femminile, Mondiali 2025: le favorite. Corsa a tre tra Nuova Zelanda, Inghilterra e Francia
Francia, Bayrou alla fine della corsa: Macron riflette sul successore, Le Pen spinge per il voto anticipato
Francia, Bayrou a fine corsa: Macron ostaggio del caos
#Tg2000 - #Francia, corsa contro il tempo per il nuovo #premier #10ottobre #Tv2000 #Macron #Politica @tg2000it - X Vai su X
È ’ ! Alle 16.05 la corsa più affascinante e bella di Francia. Sono in 17 al via. Chi vince? #QPAT Scrivi il tuo preferito nei commenti spiegando la scelta - facebook.com Vai su Facebook
Crisi Francia: Macron non molla/ 48 ore per trovare il Premier: tutti i nomi - Macron non si dimette, cerca un nuovo premier in 48 ore per una maggioranza e approvare la legge di bilancio. Come scrive ilsussidiario.net
Francia: Lecornu tenta l’ultima carta, Retailleau apre spiragli - È una corsa contro il tempo quella di Sébastien Lecornu, il primo ministro dimissionario della Francia, incaricato dal presidente, Emmanuel Macron, di trovare entro mercoledì sera una quadra per uscir ... Si legge su ilsole24ore.com