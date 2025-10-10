Francia-Azerbaigian | Rabiot e Maignan titolari Nkunku parte dalla panchina

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti giocatori del Milan in campo con la nazionale francese stasera. Rabiot e Maignan partono dal primo minuto, Nkunku dalla panchina nella sfida contro l'Azerbaigian, match del girone D di qualificazione ai prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

francia azerbaigian rabiot e maignan titolari nkunku parte dalla panchina

© Pianetamilan.it - Francia-Azerbaigian: Rabiot e Maignan titolari, Nkunku parte dalla panchina

In questa notizia si parla di: francia - azerbaigian

Francia-Azerbaigian (Qualificazioni Mondiali Europa, 10-10-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bleus di goleada sugli azeri

Francia-Azerbaigian: Blues sotto tono nelle ultime prove. Deschamps cerca lo scatto decisivo

Francia-Azerbaigian, terza giornata Gruppo D qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

francia azerbaigian rabiot maignanLe formazioni ufficiali di Francia-Azerbaigian: titolari Maignan e Rabiot, Nkunku parte dalla panchina - Azerbaigian, sfida valida per il settimo turno di qualificazioni ai prossimi Mondiali. milannews.it scrive

francia azerbaigian rabiot maignanFrancia-Azerbaigian, le formazioni ufficiali: Khéphren Thuram titolare - Alle 20:45 ci sarà anche la sfida tra la Francia e l'Azerbaigian valida per le qualificazioni Mondiali. Lo riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Francia Azerbaigian Rabiot Maignan