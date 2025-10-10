Francia alle comiche Macron nomina di nuovo Lecornu Rn | Un brutto scherzo una vergogna democratica

Siamo alle comiche. Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sébastien Lecornu come primo ministro. È l’annuncio dell’Eliseo che getta definitivamente nel ridicolo un paese in preda a una crisi politica e sociale senza precedenti. Il presidente dimissionario torna sui suoi passi per il bene della Repubblica, ça va sans dire. “Accetto per dovere la missione affidatami dal presidente della Repubblica di fare tutto il possibile per dotare la Francia di un bilancio entro la fine dell’anno e di affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali”. Così Lecornu su X, dopo la riconferma a Matignon. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Francia alle comiche, Macron nomina di nuovo Lecornu. Rn: “Un brutto scherzo, una vergogna democratica”

