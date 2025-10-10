Francesco Totti | C'è un calciatore che m'intriga tantissimo in Serie A E non è italiano

L'ex capitano della Roma esprime un giudizio molto positivo sul calciatore del Como, Nico Paz, che nella prossima estate il Real Madrid potrebbe riprendere attivando una clausola inserita nel contratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

