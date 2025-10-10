Francesco Recami | la miseria e la nobiltà della commedia umana

È difficile scrivere di un amico che ci lascia. Perché questo era per me Francesco Recami, fin dagli anni della prima gioventù. Morto ieri nella sua Firenze dopo una lunga malattia a soli 69 anni, Francesco Recami era un giallista atipico: nei suoi “thriller“ (pubblicati da Sellerio, i più famosi quelli della serie “milanese“ della Casa di ringhiera ) in genere non c’era il morto, non c’era l’investigatore, non c’era l’investigazione e non c’era neanche la soluzione. I gialli di Recami, così come la serie delle iconoclaste “commedie nere“ fino ai romanzi (da recuperare immediatamente il clamoroso “Wunderland”, 2024) brillano delle sue qualità di scrittore, della sapienza con cui si serviva dei generi narrativi per raccontare la commedia umana, la miseria e la nobiltà dei suoi protagonisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francesco Recami: la miseria e la nobiltà della commedia umana

