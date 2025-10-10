Francesco Gaetano Caltagirone nel mirino di Paragon spiato il finanziere Interviene il Copasir

Degli sviluppi si discuterà presumibilmente nella prossima seduta del Copasir, in programma la settimana prossima. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Francesco Gaetano Caltagirone nel mirino di Paragon, spiato il finanziere. Interviene il Copasir

In questa notizia si parla di: francesco - gaetano

Caso Paragon, spiato anche l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone

Caso Paragon, spiato anche imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone - X Vai su X

Si allarga ancora il caso Paragon, il programma utilizzato da diversi servizi segreti per spiare giornalisti e attivisti. Tra le vittime anche il costruttore Francesco Gaetano Caltagirone, editore de Il Messaggero. Riccardo Porcù per il Tg3 - facebook.com Vai su Facebook

Spiato da Paragon anche Francesco Gaetano Caltagirone - L’imprenditore, editore e finanziere romano Francesco Gaetano Caltagirone figura tra le persone prese di mira da attività di sorveglianza tramite Graphite, sofisticato software- Si legge su altarimini.it

Caso Paragon, spiato anche l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone - L’editore e finanziere romano risulta tra le vittime dello spyware sofisticato Graphite, sviluppato dall’azienda israeliana Paragon Solutions e utilizzato da governi e forze di polizia di diversi Paes ... Scrive tg24.sky.it