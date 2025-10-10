Francesco Colella e Anna Bellato protagonisti di Meno di due a Molfetta
Due persone, un uomo e una donna, che si incontrano per la prima volta. Si sono scritti, mandati foto, conosciuti a distanza per alcune settimane, forse mesi, hanno deciso di vedersi per davvero. Da un amore a lungo immaginato prende le mosse lo spettacolo“Meno di Due” scritto e diretto da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: francesco - colella
Mondo dell’arte in lutto, morto il pittore Francesco Colella
Domenica 21 settembre, ore 21:00 di Nicolangelo Gelormini Con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella e Betti Pedrazzi. Giornate degli Autori – Concorso - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Colella in scena con "Meno di due" - Francesco Colella riempie il Teatro Comunale di Catanzaro portando in scena con successo "Meno di due", piece scritta e diretta da Francesco Lagi ed interpretata dall'attore calabrese, allievo di ... Da ansa.it
Il mondo dell'arte in lutto, si è spento il pittore Francesco Colella: nei suo quadri esplorava il mare e l'animo umano - La comunità artistica marchigiana piange la scomparsa di Francesco Colella, morto oggi, 9 settembre, all’ospedale di San Benedetto del Tronto. corriereadriatico.it scrive