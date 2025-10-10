francesca serramenti ridisegna le finestre dei bergamaschi

Da una piccola falegnameria specializzata di provincia a un’importante realtà per tantissimi bergamaschi: la storia di Francesca Serramenti segue quella della famiglia Begnini da ben 3 generazioni. Oggi Mirco, Lorenzo e Gabriele, con impegno e dedizione, proseguono quanto da oltre da oltre 30 anni Francesca Serramenti offre, infissi, serramenti, porte, chiusure oscuranti e schermature solari realizzati con finiture pregiate e Made in Italy con posa realizzata da personale interno formato e specializzato. Cresce sempre di più la richiesta per finestre in PVC Bergamo e in tutta la provincia. Una soluzione moderna che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

