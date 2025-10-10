Francesca Pascale e la gelosia per Berlusconi | Gli spiavo il telefono Lui prima di partire mi diceva | Oltre i mille chilometri non è tradimento

«Decisi di assumere un investigatore privato, ma lui mi richiamò: “Signora, non posso con il presidente del Consiglio”». Alla base del rapporto tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, della sua consunzione e della sua implosione dopo oltre un decennio c’è un semplice ingrediente: la gelosia. Ad ammetterlo è la stessa 40enne napoletana ai microfoni di Maschio Selvaggio, programma di Rai Radio 2: «Ma comunque 15 anni di relazione non si possono cancellare». Il rimpianto di Francesca Pascale: «Non dovevo separarmi da Berlusconi». Una storia chiusa rapidamente nel 2020, dopo otto anni di fidanzamento ufficiale, con un «semplice strappo». 🔗 Leggi su Open.online