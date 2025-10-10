Francesca Ghio | Mai giustificato la violenza ora denuncio chi fomenta odio nei miei confronti

Francesca Ghio, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in consiglio comunale, ha annunciato oggi, insieme ai suoi legali Michele Ispodamia e Gaia Zecchi, di voler presentare denuncia contro gli autori dei messaggi di odio ricevuti negli ultimi giorni. Si tratta di centinaia di commenti e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

