Francesca Ghio | Mai giustificato la violenza ora denuncio chi fomenta odio nei miei confronti

Francesca Ghio, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in consiglio comunale, ha annunciato oggi, insieme ai suoi legali Michele Ispodamia e Gaia Zecchi, di voler presentare denuncia contro gli autori dei messaggi di odio ricevuti negli ultimi giorni. Si tratta di centinaia di commenti e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: francesca - ghio

La capogruppo di Avs Francesca Ghio: "Cacciata dalla battigia, ma era un mio diritto"

Scontro in consiglio, Francesca Ghio segnala aggressioni verbali e valuta denunce: "Su di me messaggi d'odio"

Tursi, capogruppo comunale Francesca Ghio (Avs): "Ho affidato al mio legale il mandato di valutare possibili azioni legali contro i consiglieri comunali di centrodestra e sto valutando di denunciare tutti i leoni da tastiera fomentati da esponenti del centrodestra, - facebook.com Vai su Facebook

Scontro in consiglio, Francesca Ghio segnala aggressioni verbali e valuta denunce: "Su di me messaggi d'odio" https://ift.tt/Ti60AuN https://ift.tt/LsNJZz3 - X Vai su X

Francesca Ghio: “Mai giustificato la violenza, ora denuncio chi fomenta odio nei miei confronti” - La capogruppo Avs, insieme ai suoi legali Michele Ispodamia e Gaia Zecchi, ha spiegato di essere vittima di migliaia di messaggi d'odio, pubblici e privati. Si legge su genovatoday.it

Genova, la consigliera Ghio annuncia azioni legali dopo le minacce seguite alla querelle su Norma Cossetto - Il legale della Capogruppo Avs, Michele Ispodamia: “Non ha mancato di rispetto a Norma Cossetto” Genova – "Nessuno può sostenere che la capogruppo di Avs in Consiglio comunale a Genova Francesca Ghio ... Segnala ilsecoloxix.it