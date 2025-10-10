Francesca Albanese Salvini | Onu la licenzi e si faccia la sua Flotilla
Attacco frontale di Matteo Salvini a Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. “Il 15 settembre dall’anno prossimo saranno i 20 anni dalla morte di una grande fiorentina e toscana, celebrata e ricordata nel mondo, Oriana Fallaci, una grande donna, libera e coraggiosa. Altro che dare, come ha provato a dare la sindaca Funaro, la cittadinanza onoraria alla signora Albanese. Spero che l’Onu la licenzi domani mattina, perché non mi rappresenta e non vi rappresenta. A casa vale anche per lei”. Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega lo ha detto intervenendo a Firenze all’evento di chiusura della campagna elettorale con gli altri leader del centrodestra a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato della coalizione alle elezioni regionali in Toscana di domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"
Francesca Albanese, il delirio dell'attivista: "Finirà sui libri di storia"
Francesca Albanese e Liliana Segre: il commento del giornalista Antonio Padellaro, ospite di @PChiambretti. La puntata è online su #RaiPlay! #FinCheLaBarcaVa, ogni giorno alle 20.15 su #Rai3! - X Vai su X
A PROPOSITO DI FRANCESCA ALBANESE Questo paese è davvero fantastico: è pieno di mer*a, però si incarognisce quando qualcuno ha successo perché osa dire con nettezza ciò che pensa, e quel che dice (ulteriore aggravante) è pure democratico, acc - facebook.com Vai su Facebook
Salvini senza freni contro Francesca Albanese: "Non rompere i cogl.... spero che l'Onu la licenzi" - "Altro che dare, come ha provato a far la sindaca Funaro, la cittadinanza onoraria di Firenze alla signora Albanese, la desse alla Fallaci che se la merita di più, spero che l'Onu l'Albanese la licenz ... Riporta huffingtonpost.it
Salvini attacca Francesca Albanese dopo la pace tra Hamas e Israele: "Vergognosa, se ha pudore si dimetta" - Matteo Salvini attacca Francesca Albanese: "Occorre capire Hamas contro Israele? Lo riporta virgilio.it