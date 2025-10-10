Francesca Albanese Salvini | Onu la licenzi e si faccia la sua Flotilla

Attacco frontale di Matteo Salvini a Francesca Albanese, la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. “Il 15 settembre dall’anno prossimo saranno i 20 anni dalla morte di una grande fiorentina e toscana, celebrata e ricordata nel mondo, Oriana Fallaci, una grande donna, libera e coraggiosa. Altro che dare, come ha provato a dare la sindaca Funaro, la cittadinanza onoraria alla signora Albanese. Spero che l’Onu la licenzi domani mattina, perché non mi rappresenta e non vi rappresenta. A casa vale anche per lei”. Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega lo ha detto intervenendo a Firenze all’evento di chiusura della campagna elettorale con gli altri leader del centrodestra a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato della coalizione alle elezioni regionali in Toscana di domenica e lunedì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

