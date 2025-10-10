Francesca Albanese lo stop di De Maria | Non condivido molte sue posizioni Ora Bologna sia città per la pace

Bologna, 10 ottobre 2025 – "Ormai il consiglio comunale ha votato. Per quanto mi riguarda non condivido tanti aspetti delle posizioni di Francesca Albanese, ma credo che ora si debba guardare avanti". Andrea De Maria, deputato Pd, torna sul tema – molto dibattuto – della cittadinanza onoraria alla relatrice Onu sui Territori Palestinesi occupati, questione che sta spaccando la sinistra. E pure il Pd. È stato un errore dare ad Albanese la cittadinanza onoraria? "È una decisione già assunta. Capisco le ragioni di chi ha votato per la cittadinanza onoraria, come segnale di sostegno al riconoscimento del diritto al popolo palestinese a vivere in un proprio Stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

