Francesca Albanese FdI inchioda il Pd | Diventa scomoda a 4 giorni dal voto
Una brutta figura mediatica e politica che rischia di trasformarsi in boomerang elettorale. A pochi giorni dal voto per le regionali in Toscana, il Consiglio comunale di Firenze ha stoppato la pratica per la concessione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la (contestata) osservatrice Onu per i territori occupati palestinesi diventata il simbolo di un attivismo pro-Pal sempre più schierato e intransigente. La Commissione Pace che avrebbe dovuto dare il via libera al riconoscimento è stata annullata proprio perché troppo a ridosso del voto. Mossa piuttosto pelosa che non è sfuggita alle opposizioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)
Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"
Francesca Albanese, il delirio dell'attivista: "Finirà sui libri di storia"
"Signora, si prenda una settimana, vada in vacanza, vada a fare volontariato in un ospedale, vada su una nave della Flotilla... ma non rompa le palle sulla pace, ci lasci lavorare per la pace!" Il messaggio di Matteo Salvini a Francesca Albanese #drittoerovesci - X Vai su X
Francesca Albanese mi fa tenerezza, tra gaffe e giri da Madonna Pellegrina ha un unico modo per salvarsi La fama non perdona - https://www.ilriformista.it/francesca-albanese-mi-fa-tenerezza-tra-gaffe-e-giri-da-madonna-pellegrina-ha-un-unico-modo-per-sal - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese, FdI: «Le parole su Segre? Dovremmo revocare alla relatrice Onu il sigillo della città voluto a sinistra» - È bipartisan l'appello che arriva, in prima istanza al sindaco Sergio Giordani e, ... Da ilgazzettino.it
Francesca Albanese, «congelata» la proposta per darle il sigillo della città di Padova: no di FdI, divisioni anche nel Pd - Era la sera del 20 giugno scorso e alla Sagra del Portello, organizzata dalle associazioni del ... corrieredelveneto.corriere.it scrive