Una brutta figura mediatica e politica che rischia di trasformarsi in boomerang elettorale. A pochi giorni dal voto per le regionali in Toscana, il Consiglio comunale di Firenze ha stoppato la pratica per la concessione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la (contestata) osservatrice Onu per i territori occupati palestinesi diventata il simbolo di un attivismo pro-Pal sempre più schierato e intransigente. La Commissione Pace che avrebbe dovuto dare il via libera al riconoscimento è stata annullata proprio perché troppo a ridosso del voto. Mossa piuttosto pelosa che non è sfuggita alle opposizioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Francesca Albanese, FdI inchioda il Pd: "Diventa scomoda a 4 giorni dal voto"