Francesca Albanese fa lo spot al parrucchiere e tace su Trump | il video della figuraccia

Liberoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Albanese, relatrice Onu nota per essere diventata la paladina dei pro-Pal, ha suscitato scalpore con un video su TikTok girato in un salone di parrucchiere a Trastevere. Nel filmato, diventato virale, fa anche lo spot: "Il mio momento di relax è Nora, che ha aperto il negozio di domenica mattina perché io non ce la facevo neanche ad asciugarmi i capelli". Invece di affrontare temi geopolitici, come l’accordo di pace tra Israele e Hamas, Albanese, come sottolinea ilSecolo d'Italia, promuove la parrucchiera Nora, che ha aperto appositamente il salone per lei, e coglie l’occasione per consigliare un libro, in una sorta di “promozione due per uno”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

francesca albanese fa lo spot al parrucchiere e tace su trump il video della figuraccia

© Liberoquotidiano.it - Francesca Albanese fa lo spot al parrucchiere e tace su Trump: il video della figuraccia

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Il vuoto a sinistra (occupato da Francesca Albanese)

Paolo Mieli smaschera Francesca Albanese: "Alle prossime elezioni"

Francesca Albanese, il delirio dell'attivista: "Finirà sui libri di storia"

La gaffe di Francesca Albanese che fa infuriare i napoletani: ecco cosa ha detto a "Tintoria" - L’ultima gaffe di Francesca Albanese, referente ONU per la questione palestinese, pone sotto i riflettori una questione che va ben oltre l’ironia superficiale: l’uso, irresponsabile e dannoso, degli ... Da tag24.it

francesca albanese fa spotFrancesca Albanese, tutti gli inciampi (fatti con un bel sorriso) della special rapporteur - Ultimamente la curva della già notevole popolarità della “special rapporteur” è schizzata all’insù in forza di un paio di colpi che ha messo a segno a stretto giro ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francesca Albanese Fa Spot