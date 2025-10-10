Francesca Albanese fa lo spot al parrucchiere e tace su Trump | il video della figuraccia
Francesca Albanese, relatrice Onu nota per essere diventata la paladina dei pro-Pal, ha suscitato scalpore con un video su TikTok girato in un salone di parrucchiere a Trastevere. Nel filmato, diventato virale, fa anche lo spot: "Il mio momento di relax è Nora, che ha aperto il negozio di domenica mattina perché io non ce la facevo neanche ad asciugarmi i capelli". Invece di affrontare temi geopolitici, come l’accordo di pace tra Israele e Hamas, Albanese, come sottolinea ilSecolo d'Italia, promuove la parrucchiera Nora, che ha aperto appositamente il salone per lei, e coglie l’occasione per consigliare un libro, in una sorta di “promozione due per uno”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
