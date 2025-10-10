Frana di Boccasuolo 3,8 milioni di euro per la messa in sicurezza e la viabilità

In qualità di commissario all’emergenza, il Presidente della Regione, Michele de Pascale, ha firmato un nuovo decreto per approvare il Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile relativi alla grande frana di Boccassuolo, sull’Appennino modenese. Si tratta di uno stanziamento di 3,8. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Frana di Boccasuolo, definiti gli indennizzi per i cittadini e le imprese

Frana di Boccasuolo, definiti gli indennizzi per i cittadini e le imprese

Frana di Boccassuolo, quasi 4 milioni per i primi interventi - Dopo oltre sei mesi via libera alle urgenze relative all'ampio smottamento nel comune di Palagano, che ha reso necessarie diverse evacuazioni e l'isolamento di una borgata ... Riporta rainews.it

Frana Boccassuolo: in arrivo 3,8 milioni di euro per ripristino viabilità - Definita anche la scadenza per la concessione dei CAS: le domande andranno presentate entro il 20 ottobre ... Si legge su lapressa.it