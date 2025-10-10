Frah Quintale pubblica l’album Amor proprio e incontra i fan con dei firmacopie
Frah Quintale pubblica oggi il nuovo album Amor proprio e incontra i fan con un tour instore che anticipa i live nei palazzetti. È da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali Amor Proprio (UndamentoWarner Music Italia), il nuovo album di Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea. L’album racconta un processo di crescita che nasce da una riflessione personale: la reale svolta nella vita arriva quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi. È un cambiamento che richiede tempo, ma è proprio in queste situazioni che riusciamo a distinguere ciò che realmente vogliamo e a diventare chi davvero vogliamo essere, senza il peso delle aspettative. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Elezioni regionali, Tomasi “in corsa per la rimonta”. Dodici ore e nemmeno un panino, in auto sulle note di Frah Quintale
