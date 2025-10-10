Fragole pois e amore Un guardaroba felice

Un guardaroba democratico e sorridente, capace di trasformare la moda in racconto collettivo. Alessandro Enriquez per la PE 2026 sceglie la complicità di Rossella Jardini e mette in scena una festa d’estate all’italiana, dove la moda incontra la memoria e la leggerezza. Il gelato diventa metafora di dolcezza, condivisione e appartenenza, ma anche linguaggio visivo e culturale: un simbolo universale capace di attraversare epoche e generazioni. Fragola, pistacchio, cioccolato e limone si alternano in stampe multigusto, gonne a ruota e minidress a fragole all over, in un dialogo costante tra ironia e nostalgia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

