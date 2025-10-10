Fra guerra e pace | torna il 900fest Festival di storia del Novecento

Torna il 900fest - Festival di Storia del Novecento, con la dodicesima edizione intitolata "Guerra e pace: persecuzioni e genocidi, guerre giuste e ingiuste, violenza e nonviolenza", organizzato da fondazioni, associazioni e sindacati del forlivese. Tutti gli incontri del 900fest si terranno nel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Alla Parata della Vittoria Xi accoglie Putin e Kim Jong-un: «Il mondo scelga tra pace o guerra». Trump: «Cospirate contro gli Usa»

Pace a Gaza dopo 735 giorni di guerra: con la ratifica nella notte dell'accordo da parte del governo israeliano è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia, così come prevede il documento siglato in Egitto. La tregua sarà monitorata da una task force con - facebook.com Vai su Facebook

"A 12 anni leggevo Guerra e Pace di #Tolstoj. Perché? Mio padre, Carlo Fruttero, sapeva raccontare storie". Carlotta Fruttero si racconta a @orasolaretv2000 su #TV2000. - X Vai su X

Il 900fest apre alla nuova edizione 'Guerra e pace': si parla di Gaza, Israele e Ucraina - Dal 11 al 25 ottobre in città si tiene la 12esima edizione del 900fest, il Festival di storia del Novecento promosso dalla Fondazione Alfred Lewin. Si legge su forlitoday.it

Torna “Lucignano Music Festival” “Guerra e Pace” - Torna dal 17 al 21 settembre la quinta edizione del festival cameristico ideato dalla 37enne star nascente del violino Irene Abrigo e cresciuto insieme al compagno d’arte e di vita, il celebre ... Scrive lanazione.it