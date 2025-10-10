Foxcatcher Channing Tatum | Mark Ruffalo mi perforò un timpano sul set
La star di Magic Mike ha raccontato una disavventura vissuta sul set del film di Bennett Miller uscito nel 2014 e candidato a 5 Oscar. L'udito di Channing Tatum potrebbe essere stato danneggiato per sempre a causa dell'amico e collega Mark Ruffalo sul set di Foxcatcher - Una storia americana. L'attore ne ha parlato nell'ultima puntata di Hot Ones, anche se lo stesso Ruffalo ne aveva parlato nello stesso show nel 2023 ma nonostante l'accaduto i due sono rimasti grandi amici. Mark Ruffalo ha perforato un timpano a Channing Tatum "Mark non voleva davvero spaccarmi il timpano, mi ha solo dato uno schiaffo" ha precisato Tatum "Gli ho detto che doveva schiaffeggiarmi davvero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
