FOTO-VIDEO Via al weekend del Mercato Internazionale Oltre 300 stand per le strade di Arezzo

10 ott 2025

Taglio del nastro per il Mercato Internazionale 2025. La 19esima edizione della kermesse aretina ha preso il via questa mattina, venerdì 10 ottobre, e caratterizzerà l'intero weekend fino alla notte di domenica. Gli oltre 300 stand, 195 dei quali stranieri provenienti da 35 paesi a cui si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

