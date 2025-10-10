foto lo sport come volano di pace e fratellanza al de la salle

Tempo di lettura: 3 minuti Sono stati in 150 studenti che hanno partecipato stamani all’ VIII Giornata Nazionale “Lo Sport che vogliamo” presso l’Istituto Paritario De La Salle. Le discipline sportive rappresentate sono molteplici per questa grande festa sportiva promossa dalla Us Acli, con lo slogan “sport per tutti”, e svolta in contemporanea ogni anno in tutta Italia per affermare il concetto e la pratica dello sport come strumento di benessere, cittadinanza attiva, riscatto sociale e crescita culturale, ovvero una risorsa fondamentale per la collettività. I giovani, accompagnati dai docenti e istruttori, si sono alternati tra sorrisi, incitamenti, applausi con l’obiettivo chiaro di rendere lo sport uno spazio aperto, accessibile, senza barriere né esclusioni: lo sport è anche un modo di stare insieme in modo sano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

