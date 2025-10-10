foto intime di ragazzine 26enne nei guai

Recanati, 10 ottobre 2025 – Dopo averla conosciuta sul social network TikTok, aveva perseguitato e violentato ripetutamente una ragazzina. È in carcere per questi fatti un giovane di 26 anni, originario del Bangladesh e residente fuori provincia, che ora è finito sotto accusa anche per il reato di detenzione di materiale pedopornografico. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimentale, davanti al giudice Federico Simonelli. I fatti contestati erano avvenuti nel mese di maggio 2023, a Recanati. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, il 26enne avrebbe detenuto immagini pornografiche che ritraevano persone minorenni e avrebbe convinto la ragazzina conosciuta su TikTok, che aveva perseguitato per anni, a farsi riprendere oppure fotografare mentre compiva atti sessuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

