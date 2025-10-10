Foto e video pedopornografici oltre 280 file proibiti | condannato L’indagine è partita dagli Usa
Ferrara, 10 ottobre 2025 – Una segnalazione partita dagli Stati Uniti ha sollevato il velo sull’orrore. Oltre duecento file di natura pedopornografica scoperti sui cellulari di un ghanese di trentatré anni residente in provincia. Quel materiale proibito, alla lunga, gli è costato molto caro. Lo straniero è infatti finito prima sotto inchiesta e poi a giudizio. L’accusa è pesante: detenzione di materiale pedopornografio. Il processo a suo carico è approdato in aula ieri mattina per le battute conclusive davanti ai giudici del collegio e al pubblico ministero Stefano Longhi. Ascoltata la discussione delle parti, il tribunale ha condannato l’imputato a due anni e tre mesi di reclusione, oltre a una multa da 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
