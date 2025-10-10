FOTO Docenti del Convitto Pietro Giannone premiate con il National Quality Label per il progetto eTwinning Kidizen
Tempo di lettura: 2 minuti Grande soddisfazione per il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento e scuole annesse, che celebra un importante riconoscimento nell’ambito della didattica europea e dell’innovazione educativa. Due docenti dell’ Istituto,Anna Caserta e Pompea Nocera,hanno infatti ottenuto il Premio Nazionale di Qualità eTwinning (National Quality Label) per il progetto “Kidizen”, un’iniziativa che ha saputo unire scuole di diversi Paesi europei in un percorso di collaborazione digitale e interculturale. Il progetto “Kidizen”, durato 6 mesi, ha permesso agli studenti,delle attuali classi 5C e 5D di San Filippo, di sviluppare competenze linguistiche, digitali e di cittadinanza attiva attraverso attività condivise con coetanei di altre nazioni, promuovendo un apprendimento significativo e aperto al mondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: docenti - convitto
