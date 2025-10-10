FOTO- A lezione di Protezione civile con il Vigili del Fuoco

Si è conclusa con grande successo la giornata dedicata all'Open Day provinciale della Settimana Nazionale della Protezione Civile, svoltasi ieri, giovedì 9 ottobre presso il Centro Operativo della Protezione Civile Regionale in Via Serroni, a Mercogliano. L'evento, promosso dalla Regione Campania – Direzione Regionale di Protezione Civile, in collaborazione con la Prefettura di Avellino e tutte le strutture operative del sistema di Protezione Civile, ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini, studenti e operatori del settore. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha preso parte attiva all'iniziativa, allestendo uno stand espositivo che ha suscitato vivo interesse tra i presenti.

