FOTO- A lezione di Protezione civile con il Vigili del Fuoco

Anteprima24.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti – Si è conclusa con grande successo la giornata dedicata all’Open Day provinciale della Settimana Nazionale della Protezione Civile, svoltasi ieri, giovedì 9 ottobre presso il Centro Operativo della Protezione Civile Regionale in Via Serroni, a Mercogliano. L’evento, promosso dalla Regione Campania – Direzione Regionale di Protezione Civile, in collaborazione con la Prefettura di Avellino e tutte le strutture operative del sistema di Protezione Civile, ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini, studenti e operatori del settore. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha preso parte attiva all’iniziativa, allestendo uno stand espositivo che ha suscitato vivo interesse tra i presenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto a lezione di protezione civile con il vigili del fuoco

© Anteprima24.it - FOTO- A lezione di Protezione civile con il Vigili del Fuoco

In questa notizia si parla di: lezione - protezione

VIDEO-FOTO/ Riflesso: “Protezione Civile è una squadra. Fondamentale formare i giovani alla prevenzione” - Una mattinata di partecipazione, curiosità e impegno collettivo ha animato oggi la sede provinciale della Protezione Civile e la Sala Operativa Provinciale Integrata (S. Scrive irpinianews.it

Torre de' Roveri a lezione dalla Protezione civile - E' stata una lezione di sicurezza idrogeologica per gli abitanti di Torre de' Roveri. Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Foto Lezione Protezione Civile