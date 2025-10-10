Foti | Nelle aree interne sono stati investiti col Pnrr 8,8 miliardi di euro

Ilmattino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Nelle aree interne sono stati investiti col Pnrr 8,8 miliardi che è più o meno il 5% della intera dotazione del Pnrr nazionale». Così il ministro per gli Affari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

foti nelle aree interne sono stati investiti col pnrr 88 miliardi di euro

© Ilmattino.it - Foti: «Nelle aree interne sono stati investiti col Pnrr 8,8 miliardi di euro»

In questa notizia si parla di: foti - aree

foti aree interne sonoPnrr, Tommaso Foti: «Nelle aree interne investiti 8,8 miliardi» - «Nelle aree interne sono stati investiti col Pnrr 8,8 miliardi che è più o meno il 5% della intera dotazione del Pnrr ... Da msn.com

Sarracino: per Meloni e Foti i cittadini delle aree interne sono di serie B - “Le parole del ministro Foti pronunciate nella Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, nella seduta del 14/5/2025, ... Riporta partitodemocratico.it

Cerca Video su questo argomento: Foti Aree Interne Sono