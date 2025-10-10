Foti | Nelle aree interne sono stati investiti col Pnrr 8,8 miliardi di euro

«Nelle aree interne sono stati investiti col Pnrr 8,8 miliardi che è più o meno il 5% della intera dotazione del Pnrr nazionale». Così il ministro per gli Affari.

In questa notizia si parla di: foti - aree

Sarracino: per Meloni e Foti i cittadini delle aree interne sono di serie B - “Le parole del ministro Foti pronunciate nella Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, nella seduta del 14/5/2025, ... Riporta partitodemocratico.it