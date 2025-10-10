Forza Italia Madunina

Si parvissima licet, anche la proposta lanciata martedì da Antonio Tajani di istituire un commissario ad acta per chiudere la guerra edilizia di Milano è appesa a un filo. Ma basta osserva. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Forza Italia Madunina

In questa notizia si parla di: forza - italia

Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”

Giustizia, sì alle carriere separate. Forza Italia celebra Berlusconi nel giorno dei duelli: «Così il suo sogno diventa realtà»

Palestina, Forza Italia replica ad Anselmo: "La Giunta non è rimasta in silenzio"

Dritto e rovescio. . "La legge va rispettata e se c'è un posto di blocco uno si ferma e si fa controllare!" Simone Leoni (Forza Italia) a #drittoerovescio in un confronto animato con Carmela Rozza (Partito Democratico) - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggio Porta a Porta: Meloni e Fratelli d'Italia stabili, ma crescono Forza Italia e Pd - X Vai su X

Regionali Campania, Gasparri e Martusciello: “Forza Italia è pronta, subito campagna elettorale” - Così in una nota congiunta Maurizio Gasparri, presidente dei senatori e responsabile enti locali di Forza Italia, e Fulvio Martu ... Lo riporta strettoweb.com

Mogol sul palco con Tajani alla festa di Forza Italia: cantano e ballano Battisti Mogol sul palco con Tajani alla festa di Forza Italia. E i vertici di partito cantano e ... - Tajani ha definito Mogol "un poeta straordinario", Mogol ha risposto: "Tu sei una persona meravigliosa" [Video] ... Secondo ilfattoquotidiano.it