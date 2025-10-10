Forza Italia domani l’inaugurazione delle nuova sede a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto “Domani, sabato 11 ottobre, inauguriamo a Napoli la nuova sede regionale di Forza Italia, in largo Principessa Pignatelli 218. Un luogo simbolico, nel cuore della città, che diventerà il centro propulsore dell’attività politica e organizzativa del partito in Campania. Questa sede rappresenta non solo un punto di riferimento per iscritti e militanti, ma anche una casa aperta alla partecipazione civica, all’ascolto dei territori e al confronto con le realtà sociali, economiche e professionali della regione”. A darne notizia il senatore Francesco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia Napoli che aggiunge: “da qui vogliamo continuare a costruire una Forza Italia sempre più radicata, moderna e vicina ai cittadini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it