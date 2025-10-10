Fortnite l’Incubo 2025 | tutte le novità dell’evento di Halloween
Dopo settimane di voci e anticipazioni, Epic Games ha finalmente annunciato uno degli eventi più attesi dell’anno: Fortnite l’Incubo 2025. Questa nuova edizione promette un’esperienza di Halloween senza precedenti, ricca di nuove skin, ambientazioni spaventose, missioni speciali e premi gratuiti per tutti i giocatori. L’evento prenderà il via il 10 ottobre 2025 e si concluderà il 1 novembre 2025, accompagnando i fan per tutto il periodo delle festività autunnali. Collaborazioni da paura: i protagonisti dell’edizione 2025. Epic ha deciso di rendere questa edizione indimenticabile portando nel mondo di Fortnite alcuni dei personaggi più celebri del cinema e della cultura pop horror. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: fortnite - incubo
Provate Fortnite direttamente su Discord! Senza installazioni La nuova Demo di Fortnite supportata da Discord e NVIDIA GeForce NOW è disponibile per tutto Ottobre, andate a vedere! ? fn.gg/trial - facebook.com Vai su Facebook
Fortnite: l’Incubo 2025 accende Halloween con un cast da brividi - Fortnite celebra Halloween con l’Incubo 2025: Doja Cat, Jason e Mercoledì guidano un cast da paura tra nuove sfide e ricompense a tema. Secondo vgmag.it
Fortnite l'Incubo 2025: quando inizia, modalità, collaborazioni e skin gratis - Tutto quello che c'è da sapere su Fortnitemares 2025, ossia l'evento di Halloween in arrivo su Fortnite Capitolo 6. Segnala msn.com