Fortnite l’Incubo 2025 | tutte le novità dell’evento di Halloween

Dopo settimane di voci e anticipazioni, Epic Games ha finalmente annunciato uno degli eventi più attesi dell'anno: Fortnite l'Incubo 2025. Questa nuova edizione promette un'esperienza di Halloween senza precedenti, ricca di nuove skin, ambientazioni spaventose, missioni speciali e premi gratuiti per tutti i giocatori. L'evento prenderà il via il 10 ottobre 2025 e si concluderà il 1 novembre 2025, accompagnando i fan per tutto il periodo delle festività autunnali. Collaborazioni da paura: i protagonisti dell'edizione 2025. Epic ha deciso di rendere questa edizione indimenticabile portando nel mondo di Fortnite alcuni dei personaggi più celebri del cinema e della cultura pop horror.

