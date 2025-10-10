Forte terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine

L'allarme per "uno tsunami evento distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita" lanciato dall'stituto filippino di vulcanologia e sismologia è stato revocato dopo alcune ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

C'è stato un terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine, con epicentro al largo della provincia di Davao Oriental, sulla costa sud est del paese.

Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine, "si prevede uno tsunami distruttivo". Scatta l'allerta - 4 ha colpito venerdì le Filippine meridionali, con l'ufficio sismico locale che ha dichiarato che si prevedono danni

