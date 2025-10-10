Forte terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine

L'allarme per "uno tsunami evento distruttivo con onde di altezza pericolosa per la vita" lanciato dall'stituto filippino di vulcanologia e sismologia è stato revocato dopo alcune ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Forte terremoto di magnitudo 7.4 nel sud delle Filippine

Terremoto a Napoli oggi, forte scossa avvertita anche nella zona dei campi Flegrei

L'8 ottobre 2005, una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.6 colpì la regione del Kashmir, al confine tra Pakistan e India. Si contarono più di 73 mila vittime in Pakistan e oltre 1.300 in India. 75.000 i feriti, quasi 4 milioni gli sfollati e oltre 3,3 milioni le person

Una forte scossa di #terremoto si è verificata a #Pesaro, al largo della costa: la magnitudo è 4.4, con epicentro a 8 chilometri di profondità.

C’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine - 4 nelle Filippine, con epicentro al largo della provincia di Davao Oriental, sulla costa sud est del paese. Riporta ilpost.it

Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine, "si prevede uno tsunami distruttivo". Scatta l'allerta - 4 ha colpito venerdì le Filippine meridionali, con l’ufficio sismico locale che ha dichiarato che si prevedono danni e ... Riporta msn.com