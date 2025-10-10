Forrò navigante festa brasiliana di danza popolare
Domenica 12 ottobre 2025Presso Art&Lab Lu MbroiaPer informazioni e prenotazioni: [email protected], 3927026114Apertura pranzo ore 12:30Inizio live ore 15:30Contributo soci: 5 euroPresso Art&Lab Lu Mbroia – Via Vicinale di Sternatia - Corigliano D’OtrantoPrenotazione consigliata – posti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: forr - navigante
Forrò navigante festa brasiliana di danza popolare - Un modo per godere dell’autunno in campagna, tra un buon bicchiere ed una pietanza di stagione ma soprattutto con la musica ... Riporta lecceprima.it
«È un giorno storico»: la festa dopo la condanna di Bolsonaro in un Brasile diviso - Condanna storica in Brasile: Bolsonaro condannato a 27 anni per aver cospirato contro Lula dopo la sconfitta elettorale del 2022. Come scrive rainews.it