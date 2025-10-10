Formazioni ufficiali Italia U21 Svezia | le scelte di Baldini e Backstrom
Inter News 24 Formazioni ufficiali Italia U21 Svezia, le scelte di Baldini e Backstrom per il match di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Dopo le prime due vittorie nel girone di qualificazione ai prossimi Europei Under 21, l’ Italia torna in campo per affrontare la Svezia nella terza giornata. Gli azzurrini hanno ottenuto successi importanti, battendo Montenegro (2-1) e Macedonia (1-0), e ora si preparano alla sfida che potrebbe consolidare ulteriormente il loro percorso verso il torneo continentale. La partita contro la Svezia rappresenta la prima di due impegni in questa sosta. 🔗 Leggi su Internews24.com
Italia Under 21-Svezia Under 21 LIVE, formazioni ufficiali: Camarda, Cherubini e Koleosho titolari - L' Italia Under 21 riprende il cammino nelle Qualificazioni ai prossimi Europei di categoria e sfida i pari età della Svezia . Lo riporta msn.com
LIVE Alle 18.15 Italia U21-Svezia U21: Baldini con il tridente Cherubini-Camarda-Koleosho - Terza partita di qualificazione agli Europei per gli azzurrini: a Cesena il match con gli scandinavi per restare a punteggio pieno nel girone ... Come scrive gazzetta.it