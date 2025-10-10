Formazioni ufficiali Francia Azerbaigian | il bianconero Thuram parte dal 1?? La scelta è ufficiale
Formazioni ufficiali Francia Azerbaigian: tutti i dettagli sulla scelta del bianconero Thuram dal 1?. Ci sono novità. Una notizia che fa sorridere la Juventus e che conferma il suo status di top player internazionale. Khéphren Thuram è stato scelto da Didier Deschamps come titolare per la partita di questa sera tra la Francia e l’Azerbaigian, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il centrocampista bianconero, classe 2001, ha superato brillantemente i problemi fisici delle ultime settimane e si è ripreso un posto da protagonista nel cuore della mediana dei Bleus. Una scelta forte da parte del CT, che dimostra di puntare con decisione sul giocatore della Juve per una partita importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
formazioni - ufficiali
