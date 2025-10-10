Formazioni ufficiali Francia Azerbaigian | il bianconero Thuram parte dal 1?? La scelta è ufficiale

Juventusnews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazioni ufficiali Francia Azerbaigian: tutti i dettagli sulla scelta del bianconero Thuram dal 1?. Ci sono novità. Una notizia che fa sorridere la Juventus e che conferma il suo status di top player internazionale. Khéphren Thuram è stato scelto da Didier Deschamps come titolare per la partita di questa sera tra la Francia e l’Azerbaigian, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il centrocampista bianconero, classe 2001, ha superato brillantemente i problemi fisici delle ultime settimane e si è ripreso un posto da protagonista nel cuore della mediana dei Bleus. Una scelta forte da parte del CT, che dimostra di puntare con decisione sul giocatore della Juve per una partita importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

formazioni ufficiali francia azerbaigian il bianconero thuram parte dal 1 la scelta 232 ufficiale

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Francia Azerbaigian: il bianconero Thuram parte dal 1?? La scelta è ufficiale

In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali

Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato

Los Angeles FC-Atlanta United FC (lunedì 06 ottobre 2025 ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Los Angeles FC-Toronto FC (giovedì 09 ottobre 2025 ore 04:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

formazioni ufficiali francia azerbaigianFormazioni ufficiali Francia Azerbaigian: tutti i dettagli sulla scelta del bianconero Thuram dal 1'. Ci sono novità - Ci sono novità Una notizia che fa sorridere la Juventus e che conferma il suo status di top player ... Lo riporta juventusnews24.com

formazioni ufficiali francia azerbaigianFrancia-Arzebaigian: diretta live e risultato in tempo reale - Arzebaigian di Venerdì 10 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Segnala calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Francia Azerbaigian