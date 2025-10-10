di Giuseppe Colicchia di questo pomeriggio in Libia. In campo alle 18.20, nel nuovo stadio di Bengasi, I nter e Atletico Madrid si sfidano per la Reconstruction Cup, l’evento voluto dal Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia. La partita, che ha lo scopo di sostenere il rilancio della città e la ricostruzione della Libia dopo anni difficili, rappresenta anche un test per entrambi i tecnici, Cristian Chivu e Diego Simeone, per valutare le seconde linee e i giovani in vista della ripresa dei campionati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter: le scelte di Simeone e Chivu per l’amichevole