Formazioni ufficiali Atletico Madrid Inter | le scelte di Simeone e Chivu per l’amichevole
di questo pomeriggio in Libia. In campo alle 18.20, nel nuovo stadio di Bengasi, I nter e Atletico Madrid si sfidano per la Reconstruction Cup, l'evento voluto dal Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia. La partita, che ha lo scopo di sostenere il rilancio della città e la ricostruzione della Libia dopo anni difficili, rappresenta anche un test per entrambi i tecnici, Cristian Chivu e Diego Simeone, per valutare le seconde linee e i giovani in vista della ripresa dei campionati.
In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali
Inter-Atletico, formazioni ufficiali: Diouf e Luis Henrique titolari, prima per Palacios - Amichevole internazionale per l'Inter che sfida l'Atletico Madrid a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium
Atletico Madrid-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Oggi alle 18:00 a Bengasi in Libia si gioca la partita amichevole tra Atletico Madrid e Inter, match che mette in palo la "Coppa della Ricostruzione".