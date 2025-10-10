Formazione professionale ripartono le attività del Cnos-Fap

“Buoni cristiani e onesti cittadini”. Era il motto di Don Bosco ed era il motto che egli ripeteva ai giovani che incontrava nel suo cammino. Ogni singolo ragazzo deve vivere di valori e vivere nella società apportando il proprio contributo, che passa anche da un lavoro che possa gratificare ed. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it