Formazione docenti rispetto e inclusione | cosa prevede la nuova proposta della Lega per una didattica basata su rispetto parità e gestione non violenta dei conflitti

Prenderà avvio mercoledì 15 ottobre alle 13:00, in Commissione Cultura al Senato, l'esame del disegno di legge, presentato dalla Lega (primo firmatario il presidente della Commissione, il senatore Roberto Marti), che punta a promuovere una formazione specifica per il personale docente del sistema nazionale di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In Inghilterra solo 3 docenti su 10 hanno studiato nella loro formazione iniziale come coinvolgere i genitori: il 71% arriva in classe impreparato a gestire le relazioni con le famiglie

Educare al rispetto e alle relazioni, adesso arriva un ddl della Lega con la soluzione giusta: formare di più i docenti - Prenderà avvio nei prossimi in Commissione Cultura del Senato l’esame del disegno di legge “Disposizioni per la promozione della formazione del personale docente in materia di educazione al rispetto e ... tecnicadellascuola.it scrive

Inclusione e docenti di sostegno. Ianes: “Si diffonde la tendenza alla delega, bisogna migliorare la formazione” [INTERVISTA] - Sui problemi che l’inclusione e sta vivendo in questa fase parliamo con Dario Ianes, docente di pedagogia dell’inclusione all’Università di Bolzano. Come scrive tecnicadellascuola.it