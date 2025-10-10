Forces of Fashion torna a Roma | moda idee e connessioni alla Casa dell’Architettura
Dopo il successo delle prime due edizioni, Forces of Fashion – il format globale di Vogue dedicato al dialogo tra moda e società – torna a Roma con un appuntamento carico di novità. Il prossimo 18 ottobre, l’evento si sposterà in una nuova e affascinante location: la Casa dell’Architettura, all’interno del suggestivo Acquario Romano, nel cuore dell’Esquilino. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è organizzata da Vogue Italia in collaborazione con l’ Assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport di Roma Capitale, e finanziata dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto Roma Smart Tourism. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: forces - fashion
Vogue Forces of Fashion 2025 ?18 October Casa dell’Architettura, at the Complesso Monumentale dell’Acquario Romano Free participation by registering for the various activities on https://vogueforcesoffashion.com/rome #VisitRome @vogue_italia - X Vai su X
Vogue Forces of Fashion 2025 18 ottobre Casa dell'Architettura, Complesso Monumentale dell’Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti, 47 Partecipazione gratuita previa registrazione alle varie attività sul sito della manifestazione. Info nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
FORCES OF FASHION 2025 - Tutto sulla terza edizione italiana di Forces of Fashion: scopri chi sarà con noi sul palco della Casa dell’Architettura, presso il Complesso Monumentale dell’Acquario Romano, nel cuore della Capitale ... Scrive vogue.it
Apri il menu di navigazione - Forces of Fashion torna a Roma il 26 ottobre 2024: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento di Vogue che celebra la moda attraverso le voci dei suoi protagonisti Ci siamo: Il 26 ottobre 2024 è ... Secondo vogue.it