Forces of Fashion torna a Roma | moda idee e connessioni alla Casa dell’Architettura

Dopo il successo delle prime due edizioni, Forces of Fashion – il format globale di Vogue dedicato al dialogo tra moda e società – torna a Roma con un appuntamento carico di novità. Il prossimo 18 ottobre, l’evento si sposterà in una nuova e affascinante location: la Casa dell’Architettura, all’interno del suggestivo Acquario Romano, nel cuore dell’Esquilino. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è organizzata da Vogue Italia in collaborazione con l’ Assessorato ai Grandi Eventi, Moda, Turismo e Sport di Roma Capitale, e finanziata dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto Roma Smart Tourism. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

