Forces of Fashion torna a Roma al via la terza edizione
Il 18 ottobre, la Casa dell’Architettura, presso il Complesso Monumentale dell’Acquario Romano, ospiterà l’evento di Vogue gratuito e aperto a tutti che racconta il mondo della moda attraverso le voci e le esperienze dei suoi protagonisti. Ecco come partecipare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: forces - fashion
Forces of Fashion torna a Roma: moda, idee e connessioni alla Casa dell’Architettura
Vogue Italia annuncia la terza ediizione di Forces of Fashion, la moda raccontata dai suoi protagonisti
Vogue Forces of Fashion 2025 ?18 October Casa dell’Architettura, at the Complesso Monumentale dell’Acquario Romano Free participation by registering for the various activities on https://vogueforcesoffashion.com/rome #VisitRome @vogue_italia - X Vai su X
Vogue Forces of Fashion 2025 18 ottobre Casa dell'Architettura, Complesso Monumentale dell’Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti, 47 Partecipazione gratuita previa registrazione alle varie attività sul sito della manifestazione. Info nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Vogue Italia annuncia la terza ediizione di Forces of Fashion, la moda raccontata dai suoi protagonisti - L’evento torna a Roma il 18 ottobre alla Casa dell’Architettura presso il Complesso Monumentale Acquario Romano ... Segnala wired.it
FORCES OF FASHION 2025 - Tutto sulla terza edizione italiana di Forces of Fashion: scopri chi sarà con noi sul palco della Casa dell’Architettura, presso il Complesso Monumentale dell’Acquario Romano, nel cuore della Capitale ... Si legge su vogue.it