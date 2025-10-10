Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella quattordicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 13 al 17 ottobre. Forbidden fruit, trame al 17 ottobre. Yildiz, profondamente delusa dal repentino cambiamento d’atteggiamento di Kemal, sceglie di allontanarsi da lui e di troncare ogni legame. Nel frattempo, Kemal persuade Zehra a prendersi un po’ di tempo per organizzare il matrimonio senza fretta, ma Halit si mostra irremovibile e ordina che le nozze si celebrino entro due giorni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre: Alihan rovina la serata romantica di Dundar e Zeynep