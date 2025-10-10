Forbidden Fruit anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025 | Ender preoccupata per l’imminente matrimonio di Zehra e Kemal

Davidemaggio.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

© US Mediaset Non è soltanto Yildiz Yilmaz ad essere contraria al matrimonio tra Zehra Argun e Kemal Karaca. Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, anche Ender Çelebi comincia a mostrarsi scettica circa l’unione tra i due giovani e, preoccupata, decide di incontrare Kemal per ricordargli del loro accordo stabilito per mettere in difficoltà Halit Argun, il padre della futura sposa. La prossima settimana  Forbidden Fruit  è in onda su Canale 5  dal lunedì al venerdì alle 14.20. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

forbidden fruit anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025 ender preoccupata per l8217imminente matrimonio di zehra e kemal

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Ender preoccupata per l’imminente matrimonio di Zehra e Kemal

In questa notizia si parla di: forbidden - fruit

Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5

Forbidden Fruit, anticipazioni 24 luglio: Ender umlia Yildiz, il passato di Alihan ritorna

Forbidden fruit, replica puntate del 21 luglio in streaming | Video Mediaset

forbidden fruit anticipazioni 13Anticipazioni Forbidden Fruit 13 ottobre 2025/ Yildiz vuole dimenticare Kemal, Alihan si presenta da Zeynep - Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà lunedì 13 ottobre 2025, Yildiz soffre e vuole dimenticare Kemal, Alihan appare molto nervoso. ilsussidiario.net scrive

forbidden fruit anticipazioni 13Forbidden Fruit, anticipazioni settimana 13 – 17 ottobre 2025 - Notizie, recensioni e quiz sulle migliori serie tv. Da tvserial.it

Cerca Video su questo argomento: Forbidden Fruit Anticipazioni 13