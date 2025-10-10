© US Mediaset Non è soltanto Yildiz Yilmaz ad essere contraria al matrimonio tra Zehra Argun e Kemal Karaca. Nel corso delle prossime puntate di Forbidden Fruit, anche Ender Çelebi comincia a mostrarsi scettica circa l’unione tra i due giovani e, preoccupata, decide di incontrare Kemal per ricordargli del loro accordo stabilito per mettere in difficoltà Halit Argun, il padre della futura sposa. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.20. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Ender preoccupata per l’imminente matrimonio di Zehra e Kemal