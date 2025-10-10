Forbidden fruit anticipazioni al 17 ottobre | Yildiz chiude con Kemal
Forbidden fruit, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre. Yildiz, furiosa con Kemal per il suo atteggiamento, decide di chiudere con lui. Yildiz, furiosa per il cambiamento improvviso di atteggiamento di Kemal, decide di prendere le distanze da lui e di chiudere ogni rapporto. Nel frattempo, Kemal convince Zehra a prendersi un po’ di tempo per . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden Fruit, anticipazioni 24 luglio: Ender umlia Yildiz, il passato di Alihan ritorna
Forbidden fruit, replica puntate del 21 luglio in streaming | Video Mediaset
«Kemal sposerà Zehnra. » Yildiz, in lacrime davanti alla sorella Zeynep, non riesce a tenersi dentro la notizia che l’ha sconvolta. Inizia così una nuova puntata di Forbidden Fruit, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 dopo il Grande Fratello. Nella puntata prece - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden Fruit, le anticipazioni della puntata di oggi (venerdì 12 settembre): sintonia tra Zeynep e Hakan - X Vai su X
Forbidden Fruit, anticipazioni settimana 13 – 17 ottobre 2025 - Notizie, recensioni e quiz sulle migliori serie tv. Segnala tvserial.it
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Halit stana Yildiz e Kemal, Zeynep vicina a Dundar! - Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit che andranno in onda dal 13 al 17 ottobre 2025 su Canale 5. Scrive msn.com