Forbidden fruit anticipazioni al 17 ottobre | Yildiz chiude con Kemal

10 ott 2025

Forbidden fruit, anticipazioni dal 13 al 17 ottobre. Yildiz, furiosa con Kemal per il suo atteggiamento, decide di chiudere con lui. Yildiz, furiosa per il cambiamento improvviso di atteggiamento di Kemal, decide di prendere le distanze da lui e di chiudere ogni rapporto. Nel frattempo, Kemal convince Zehra a prendersi un po’ di tempo per . 🔗 Leggi su 2anews.it

