Fonseca | Non interferisco sul Milan ma la prima cosa che dissi su Leao è…

Fonseca: «Non interferisco sul Milan ma la prima cosa che dissi su Leao è.». Le dichiarazioni dell’attuale tecnico del Lione Un’investitura che arriva dal passato, una profezia che suona come un monito per il presente. Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan, è tornato a parlare di Rafael Leão, il talento più puro e discusso della galassia rossonera. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fonseca: «Non interferisco sul Milan ma la prima cosa che dissi su Leao è…»

Fonseca su Leao: "Gli dicevo che poteva vincere il Pallone d'Oro, essere il migliore di tutti, ma non voglio interferire sull'argomento" - Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan, ha parlato a Sportitalia a margine del Social Football Summit a Malta: tra gli argomenti trattati, non poteva mancare quello relativo a Rafael Leão, ... Si legge su milannews.it

Fonseca torna negli spogliatoi per la prima volta dopo la squalifica: quando finirà la sanzione - La squalifica di Paulo Fonseca sta per concludersi e finalmente ha superato la parte più dura: sei mesi dopo la sanzione pesantissima l'allenatore potrà tornare negli spogliatoi per stare insieme ai ... Segnala fanpage.it